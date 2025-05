Neues leistungsstarkes Tablet Nubia Tablet Pro erschienen

Das neue Nubia Tablet Pro ist ein starkes Tablet mit einem schnellen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Octacore-Prozessor, schmalen Gehäuse und einer sehr guten Ausstattung.

In China ist es ab umgerechnet weniger als 350 Euro bereits erhältlich.

Ausstattung Nubia Tablet Pro

Das brandneue Nubia Tablet Pro verfügt über ein 10,9 Zoll großes OLED-Display mit 2,8K-Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine diamantscharfe Darstellung der Inhalte.

Der verbaute Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 arbeitet mit wahlweise 8, 12 oder 16 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne Speicher liegt je nach Modellvariante bei 256 oder 512 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann.

Akku und Co.

Die Akkukapazität umfasst 10.100 Milliamperestunden und ergibt mit einer Aufladung bis zu zehn Stunden Laufzeit. Das Ladegerät hat 66 Watt Kapazität und somit ist der Akku innerhalb relativ kurzer Zeit wieder vollständig aufgeladen.

Der Audiobereich besteht aus vier Lautsprechern mit DTS-X-Unterstützung. Bei Bedarf kann eine Tastatur per Bluetooth an das Nubia Tablet Pro angeschlossen werden und verwandelt das Tablet in ein kleines Notebook.

Auf dem chinesischen Markt ist das Nubia Tablet Pro ab sofort für umgerechnet unter 350 Euro in verschiedenen Varianten erhältlich. Basierend auf seiner Ausstattung werden vor allem Anwender angesprochen, die ein leistungsstarkes Tablet zu einem günstigen Preis für den Alltag, Beruf oder Freizeit suchen.