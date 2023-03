Das neue E-Ink Tablet Hanvon N10 Touch ist ab sofort für rund 500 US-Dollar bei Good E Reader erhältlich, der eine Stifteingabe unterstützt und über eine gute Ausstattung verfügt.

Geeignet ist das Tablet nicht nur zum Lesen elektronischer Bücher, zur Erstellung von Skizzen, Zeichnungen und Notizen.

Was bietet das Hanvon N10 Touch?

Das Hanvon N10 Touch arbeitet mit einem 10,3 Zoll großen E-Ink Carta HD-Display, der 1.872*1.404 Aufllösung bietet und nur eine schwarz-weiße Darstellung der Inhalte ermöglicht. Die Farbtemperatur und Helligkeit kann angepasst werden, was vor allem für eine Nutzung in der Dunkelheit sinnvoll sein ist. Der Stylust hat 4.000 Druckstufen und einen digitalen Radierer, der sich an der Stiftspitze befindet.

Der verbaute Quadcore-Prozessor ist für das Lesen von E-Books, dem Verfassen von Notizen, Skizzen und Zeichnungen ausreichend leistungsstark. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 4 GB RAM, der die vier Kerne befeuert.

Speicher und Kommunikation

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und WiFi abgedeckt, der interne Speicher liegt bei 64 GB und ist mit einer Speicherkarte erweiterbar. Als Betriebssystem ist Android 11 auf dem Hanvon N10 Touch E-Ink Tablet installiert worden. Die vier Lautsprecher sorgen für eine solide Audiowiedergabe. Bei einer Akkukapazität von 4.000 Milliamperestunden reicht eine Akkuladung für einige Wochen Laufzeit.

Im Good E Reader Onlineshop ist das neue Hanvon N10 Touch E-Ink Tablet für rund 500 US-Dollar erhältlich. Zum Verkaufspreis müssen noch Versandkosten und Einfuhrabgaben einkalkuliert werden.