Neues E-Ink Tablet Boox Tab X C erschienen

Das neue Tablet Boox Tab X C verfügt als Besonderheit über ein farbiges E-Ink Display und der Möglichkeit, per Stift seine Eingaben vorzunehmen.

Im Onlineshop des Herstellers kann der Tablet-PC für rund 820 US-Dollar ab sofort bestellt werden.

Ausstattung Boox Tab X C

Das verbaute E Ink Kaleido 3-Display des brandneuen Tablets Boox Tab X C arbeitet bei 13,3 Zoll Größe mit 1.600*1.200 Pixeln Auflösung in der Farbdarstellung und 3.200*2.400 Pixeln Auflösung, wenn S/W-Inhalte dargestellt werden.

Die Boox Super Refresh Technology ermöglicht nach Herstellerangaben eine höhere Bildwiederholfrequenz.

Bedient werden kann das Tablet mit dem Eingabestift InkSpire, um zum Beispiel Texte zu kommentieren. Als Betriebssystem wurde Android 13 installiert, womit Anwender auf den Google Play Store mit seinen Millionen Apps zugreifen können.

Akku, Kommunikation und Co.

Im Boox Tab X C wurden zwei Lautsprecher und ein Mikrofon integriert, weshalb das Tablet auch zur Audiowiedergabe und Audioaufnahmen geeignet ist.

Die Akkukapazität beträgt 5.500 Milliamperestunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Der Kommunikationsbereich umfasst die beiden Standards Bluetooth und WLAN. Als CPU arbeitet ein Octacore-Prozessor mit 6 GB RAM in dem Tablet.

Im Boox Onlineshop ist das Boox Tab X C ab sofort für 819,99 US-Dollar erhältlich.