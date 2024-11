Neues Android-Tablet Teclast T70 erschienen

Das neue Tablet Teclast T70 verfügt über ein großes Display, starken Prozessor und eine sehr gute Ausstattung für zahlreiche Aufgaben.

Als Zielgruppe werden vor allem preisbewusste Nutzer angesprochen.

Ausstattung Teclast T70

Das AMOLED-Display des nagelneuen Teclast T70 Android-Tablet verfügt bei 14 Zoll Größe über 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und der Möglichkeit, Streaminginhalte in Full HD-Auflösung wiedergeben zu können.

Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit für vielfältige Aufgaben. Der Arbeitsspeicher lässt sich virtuell auf 12 GB RAM erweitern.

Der interne Speicher beträgt 256 GB, der mit einer microSD-Karte bis zu 1 TB erweitert werden kann. Als Betriebssystem ist Android 14 auf dem Teclast T70 installiert worden.

Akku, Kommunikation und Co.

Das Aluminium-Unibodygehäuse bietet vier Lautsprecher und zwei Mikrofone. Von dem Teclast T70 werden die Kommunikationsstandards Bluetooth 5.2 und WLAN unterstützt.

Mobile Navigation steht einem per GNSS-Modul mit GPS, GLONASS, Galileo und Beidou zur Verfügung. Die Akkukapazität liegt bei 10.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit maximal 18 Watt innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen. Per Klinkenbuchse lässt sich ein Headset oder Lautsprecher anschließen.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera mit OmniVision-Sensor und für Selfies oder Videoanrufe wartet eine 8 MP Frontkamera auf ihren Einsatz. Per SIM-Karte lässt sich das 4G-Mobilfunknetz nutzen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Teclast T70 bereits bei AliExpress für rund 260 Euro erhältlich, doch bislang erfolgt der Versand nicht nach Deutschland.