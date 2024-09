Neues Android-Tablet AGM Pad T1

Das neue Android-Tablet AGM Pad T1 ist ab sofort beim Hersteller für 189 Euro erhältlich und verfügt über eine solide Ausstattung.

Die Zielgruppe sind preisbewusste Anwender, die ein Tablet für den Alltag, Beruf, Schule oder Freizeit suchen.

Ausstattung AGM Pad T1

Das AGM Pad T1 verfügt über ein 11 Zoll großes FHD+ Display mit 1.200*1.920 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte. Eine Widevine L1-Zertifizierung wird geboten, weshalb Streaminginhalte in Full HD Auflösung angeschaut werden können.

Als CPU dient ein Unisoc Tiger T606 Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM in dem Tablet. Der interne Speicher beläuft sich auf 128 GB, der per microSD-Karte erweiterbar ist. Android 14 ist als Betriebssystem installiert worden.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des AGM Pad T1 liegt bei 7.000 Milliamperestunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera bereit.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit zwei Lautsprechern, Bluetooth, WLAN, Kopfhöreranschluss und 4G-LTE. Eine Tastatur kann per Bluetooth an das Tablet angeschlossen werden und verwandelt es in ein kompaktes Notebook.

Basierend auf seiner Ausstattung ist das AGM Pad T1 für alle Anwender geeignet, die ein Tablet zu einem günstigen Preis suchen.