Der US-Onliekonzern Amazon hat mit den Modellen Amazon Fire 10 HD und Fire HD 10 Plus zwei neue Tablets vorgestellt, die bis zu 12 Stunden Laufzeit bieten und gegenüber ihren Vorgängern bessere Prozessoren und 50 Prozent mehr Arbeitsspeicher verbaut haben.

' +' ' +'' +' '); //}

Eine Vorbestellung der Tablets ist ab sofort bei Amazon möglich und deren Auslieferung startet am 26. Mai 2021.

Technische Daten Amazon Fire 10 HD

Das Amazon Fire 10 HD bietet ein 10,1 Zoll großes Full HD Display mit über 2 Millionen Pixeln und einer höheren Helligkeit als sein Vorgängermodell. Als Schutz vor Kratzern schützt ein verstärktes Aluminiumsilikatglas. Beim Gehäuse wurde ein dünneres und leichteres Design gewählt. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu zwölf Stunden und somit kann das Tablet einen ganzen Arbeitstag eingesetzt werden.

Der interne Flashspeicher beträgt wahlweise 32 oder 64 GB und ist mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar. Als Besonderheit erhält der Anwender einen Zugriff auf ein umfassendes Portfolio von Filmen, Serien, Songs, Büchern, Apps und Spielen. Die Frontkamera mit 2 MP Auflösung eignet sich für Videoanrufe und Selfies.

Die Audiowiedergabe erfolgt über die zwei verbauten Lautsprecher, die einen immersiven Dolby Atmos-Klang für Musik, Video, Spiele und Webinhalte bieten. Bedient werden kann das Amazon Fire 10 HD per Touchscreen und freihändig mit der integrierten Sprachassistentin Alexa.

Vorbestellbar ist das Amazon Fire 10 HD ab sofort in den Gehäusefarben Schwarz, Blau und Olivgrün zu einem Einstiegspreis von 149,99 Euro wahlweise mit 32 bzw. 64 GB Speicher.

Was bietet das Amazon Fire HD 10 Plus?

Beim Amazon Fire HD 10 Plus werden 4 GB RAM, eine schieferfarbene Soft-Touch-Oberfläche und kabellose Ladefunktion geboten. Ansonsten stimmt die Ausstattung mit dem Amazon Fire HD 10 überein. Als Betriebssystem läuft auf beiden Modellen FireOS.

Interessierte können das Amazon Fire HD 10 Plus seit gestern Schiefergrau mit 32 oder 64 GB Speicher ab 179,99 Euro vorbestellen.

Die Produktivitäts-Sets bieten ab einem Preis von 214,99 Euro beide Tablets mit Fintie Bluetooth-Tastatur und Microsoft 365 Single in einem Paket. Zielgruppe sind hier Selbstständige, Unternehmen, Schulen und alle Nutzer die mehr als ein Tablet benötigen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram