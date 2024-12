Neue Bluetooth-Ohrhörer Anker Soundcore C40i erschienen

Als Zubehör für das Tablet oder Smartphone ist der neue Bluetooth-Ohrhörer Anker Soundcore C40i gestartet, der für 99,99 Euro erworben werden kann.

Die Ohrhörer haben einen hohen Tragekomfort und lassen sich anpassen.

Was bieten die Anker Soundcore C40i?

Der neue Bluetooth-Ohrhörer Anker Soundcore C40i wird an das Ohr per Clip an das Ohr befestigt und hat ein biegsames Gelenk mit Memory-Titandrähten.

Als Material wurde der weiche Kunststoff TPU gewählt, der an den Nutzer angepasst werden kann. Gegenüber In-Ears bleiben halten die Clip-On-Ohrhörer den Gehörgang frei, was einen wichtigen Sicherheitsfaktor darstellt und die Umgebung weiterhin hören lässt.

Die dynamischen Treiber sind 12*17 mm groß und haben eine Membran, die eine Titanbeschichtung aufweist. Nach Herstellerangaben wird eine optimale Hörqualität geboten.

Laufzeit und Co.

Die Anker Soundcore C40i haben Drucktasten zur Bedienung verbaut und verfügen über integrierte Mikrofone. Ein KI-Algorithmus in den Mikrofonen sorgt für störungsfreie Telefonate. Per Bluetooth 5.4 wird eine Multipunkt-Verbindung mit zwei verschiedenen Geräten geboten.

Das Gehäuse erfüllt den IPX4-Standard, weshalb die Ohrhörer resistent gegenüber Wasser ist. Die Akkulaufzeit beträgt maximal sieben Stunden und bis zu 21 Stunden im Ladegehäuse.

Im Handel können die Anker Soundcore C40i Clip-On Ohrhörer ab sofort für 99,99 Euro erworben werden.