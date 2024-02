Microsoft Surface Go 2 Einsteiger-Tablet im Lidl Onlineshop

Im Lidl Onlineshop wird das Tablet Microsoft Surface Go 2 derzeit für 279,00 Euro angeboten und entspricht einem Rabatt von 29 Prozent gegenüber dem OVP des Herstellers.

Das Tablet bietet eine recht solide Ausstattung für den Einsatz im Alltag und richtet sich an Einsteiger.

Ausstattung Medion Surface Go 2

Das Microsoft Surface Go 2 verfügt über ein 10,5 Zoll großes Farbdisplay mit 1.920*1.080 Pixeln Auflösung für eine klare Darstellung aller Bildschirminhalte. Vor Kratzern ist das Display durch Corning Gorilla Glass 3 geschützt. Bedient wird das Tablet per Multitouch, einer anschließbaren Tastatur, Stylus oder Maus.

Ein Intel Pentium Gold 4425Y Quadcore-Prozessor dient in Kombination mit einem UHD Graphics 615 Grafikchipsatz und 4 GB RAM als zentrale Recheneinheit. Der interne Speicher beläuft sich auf 64 GB, der mit einer MicroSDXC-Karte erweitert werden kann.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit beträgt mit einer vollen Aufladung bis zu zehn Stunden und somit muss das Microsoft Surface Go 2 Tablet nur einmal täglich aufgeladen werden. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth und Wi-Fi 6 unterstützt.

Als Betriebssystem ist Microsoft Windows 10 Pro installiert worden. Zur Audiowiedergabe ist ein Lautsprecher und das Audiosystem Dolby Audio Premium verbaut. In ein Notebook kann das Tablet verwandelt werden und ist somit ein praktisches 2-in-1-Gerät für die Nutzung im Alltag, Beruf und Freizeit.

Auf Grundlage seiner Ausstattung ist das vielseitige kompakte Microsoft Surface Go 2 für Anwender empfehlenswert, die ein Tablet für die tägliche Nutzung suchen.