Die Elektronikmarktkette Media Markt offeriert derzeit in ihrem Onlineshop das Apple iPad mini 5 ab 349 Euro mit wahlweise 64 GB oder 256 GB in zwei Farben an.

Das Tablet bietet eine sehr gute Ausstattung, schnellen Prozessor und solide Akkulaufzeit für alle Anwender, die unterwegs arbeiten wollen.

Welche Ausstattung bietet das Apple iPad mini 5?

Das Apple iPad mini 5 verfügt über ein 7,9 Zoll großes Retina True Tone Display mit 2.048*1.536 Pixeln Auflösung und einer LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Helligkeit wird auf Wunsch per True Tone automatisch an das aktuelle Umgebungslicht angepasst. Als CPU dient ein A12 Bionic Prozessor dessen sechs Kerne von 3 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt werden und für eine flüssige Wiedergabe der Inhalte wie Spiele, Videos oder Musik sorgt.

Beim internen Speicher kann zwischen den zwei Varianten 64 und 256 GB Kapazität gewählt werden, der wegen eines fehlenden Speicherkartenslots nicht erweiterbar ist. Ein Mikrofon und Stereolautsprecher sind verbaut worden.

Im Kommunikationsbereich wird WLAN unterstützt und erlaubt ein schnelles mobiles Surfen durch das Internet. Per Bluetooth 5.0 lässt sich das Apple iPad mini 5 mit dem Apple Pencil 1, Lautsprecher, Tastatur, Maus und anderer externen Geräten innerhalb weniger Sekunden verbinden.

Akku und Kamera

Die Akkulaufzeit beträgt bei normaler Nutzung bis zu zehn Stunden und in rund drei Stunden ist der Akku wieder vollständig aufgeladen. Auf der Frontseite befindet sich eine Kamera für Selfies und Videoanrufe.

Die Hauptkamera arbeitet mit 8 Megapixel Auflösung, die 1080p HD-Videos und Fotos aufnehmen kann. Die Entsperrung erfolgt über einen im Display eingebauten Fingerabdrucksensor. Als Betriebssystem läuft Apple iPadOS 15 auf dem Apple iPad 5 mini.

Die Zielgruppe des Apple iPad mini 5 sind Anwender, die ein kompaktes Tablet zum Surfen, Schreiben, Zeichnen, Malen und kreative Arbeiten für unterwegs suchen.

Sharen mit: Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram