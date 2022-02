Das neue LTE-Tablet Chuwi HiPad Pro kann ab sofort bei Amazon Spanien für weniger als 300 Euro erworben werden und verfügt über eine sehr gute Ausstattung als Gegenleistung.

Das Preis-Leistungsverhältnis wurde vom Hersteller hervorgehoben.

Ausstattung Chuwi HiPad Pro

Bei einer Displaygröße von 10,8 Zoll wird mit 2.560*1.600 Pixeln Auflösung und 280 DPI Pixeldichte gearbeitet. Ein Mediatek MT8789V Octacore-Prozessor erhält 8 GB RAM und einen Mali G76 Grafikchipsatz als Unterstützung. Der interne Speicher umfasst 128 GB und ist mit einer Speicherkarte erweiterbar.

Die Akkukapazität beträgt ordentliche 7.000 Milliamperestunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit mit einer vollen Energieladung resultieren. Per USB-C wird das Tablet in wenigen Stunden wieder aufgeladen. Auf der Gehäuserückseite befindet sich eine 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Frontkamera zur Nutzung bereit.

Kommunikation und Navigation

Mobile Navigation steht einem per GPS, GNSS und Beidou zur Verfügung. Für eine klare Audiowiedergabe sorgen vier Lautsprecher. Im Kommunikationsbereich werden WLAN, LTE und Bluetooth unterstützt, um mit hoher Bandbreite durch das Internet zu surfen oder das Chuwi HiPad Pro mit einem Lautsprecher zu verbinden. Als Betriebssystem wurde Google Android 11 installiert.

Die Zielgruppe des schnellen LTE-Tablets sind vor allem Anwender, die unterwegs gerne arbeiten, Videos schauen oder Musik hören wollen. Als optionales Zubehör sind eine Tastatur und Stylus für eine alternative Bedienung erhältlich.

