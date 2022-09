Der Gaming-Handheld Logitech G Cloud wurde kürzlich vorgestellt und kann ab dem 17. Oktober 2022 für 349,99 US-Dollar in den USA erworben werden, doch wann es in Deutschland und Österreich erscheint, darüber veröffentlichte das Unternehmen bisher keine Informationen.

Der Anwender profitiert von bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit und einen schnellen Qualcomm Snapdragon Prozessor.

Ausstattung Logitech G Cloud

Technisch verfügt der Gaming-Handheld Logitech G Cloud über ein sieben Zoll großes Full-HD Farbdisplay im 16:9-Format und arbeitet mit einem Qualcomm Snapdragon 720G Octacore-Prozessor. Ein Arbeitsspeicher von 4 GB RAM und Adreno 618 Grafikchipsatz unterstützen die acht Kerne der leistungsstarken CPU.

Der Flashspeicher beträgt 64 GB und ist mit einer microSD-Karte jederzeit auf Wunsch erweiterbar. Die Akkukapazität beläuft sich auf 6.000 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zwölf Stunden Laufzeit. Per USB-C wird der Akku in wenigen Stunden wieder vollständig aufgeladen.

Gaming

Der Logitech G Cloud Gaming-Handheld untertstützt Spiele aus dem Google Play Store, XBox Cloud Gaming, Steam Link und Nvidia GeForce Now. Das Spielstreaming funktioniert nur mit einer akiven WLAN-Verbindung und ist ein Nachteil, weil kein Modem verbaut wurde.

Gesteuert werden die Spiele über den Touchscreen, Steuerkreuze und Joysticks im Gehäuse. Bei einem Gewicht von nur 463 Gramm und wegen seiner kompakten Bauweise liegt die kleine Spielkonsole gut in der Hand.

Wann und zu welchen Preis der Logitech G Cloud in Deutschland und Österreich erworben werden kann ist nicht bekannt.

