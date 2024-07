Lenovo Tab K11 Plus bietet Android 14 und Qualcomm Prozessor

Das neue Tablet Lenovo Tab K11 Plus ist bei dem chinesischen Hersteller gelistet, doch weder zum Preis noch Termin der Markteinführung sind bekannt.

Technisch werden ein Qualcomm Snapdragon Prozessor, Android 14 und ein erweiterbarer Speicher geboten.

Ausstattung Lenovo Tab K11 Plus

Das Lenovo Tab K11 Plus verfügt über ein 11,45 Zoll großes Farbdisplay mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ein Qualcomm Snapdragon 680 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit wahlweise 4, 6 oder 8 GB RAM als zentrale Recheneinheit in dem neuen Tablet.

Der interne Speicher liegt je nach Modellversion bei 64, 128 oder 256 GB, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Entsprechend der Variante steht auch ein zweiter Kartenschacht für eine SIM-Karte bereit, weshalb das Tablet per LTE genutzt werden kann.

Akku und Kommunikation

Die Kommunikationsstandards WiFi 6 und NFC werden unterstützt. Mobile Navigation steht einem per GNSS-Modul mit GPS, Galileo, GLONASS und Beidou auf dem Lenovo Tab K11 Plus zur Verfügung. Als Betriebssystem ist Android 14 installiert worden.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 13 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe ist eine 8 MP Frontkamera verfügbar. Der Audiobereich umfasst vier Lautsprecher und zwei Mikrofone. Die Akkukapazität liegt bei 8.600 Milliamperestunden und dürfte in acht bis zehn Stunden Laufzeit resultieren.

Wann und zu welchen Preis das Lenovo Tab K11 Plus erscheinen wird, darüber veröffentlichte Lenovo bisher keine Informationen.