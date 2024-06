Leistungsstarkes Tablet OnePlus Vivo Pad 3 feiert Premiere

Der chinesische Technologiekonzern OnePlus hat sein neues leistungsstarkes Tablet VivoPad 3 präsentiert, welches über einen Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Octacore-Prozessor und 12,1 Zoll Farbdisplay verfügt.

Zur Markteinführung ist es nur in China für umgerechnet rund 320 Euro erhältlich, doch eine spätere Verfügbarkeit in Deutschland wahrscheinlich.

Ausstattung OnePlus VivoPad 3

Das neue OnePlus VivoPad 3 bietet ein 12,1 Zoll großes LCD-Panel mit 2.8K Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte.

Ein Qualcomm Snapdragon Snapdragon 8s Gen3 Octacore-Prozessor arbeitet mit acht Kernen, die wahlweise von 8 oder 12 GB RAM unterstützt werden. Der interne Speicher beläuft sich auf 128, 256 oder 512 GB, die per microSD-Karte erweiterbar ist.

Akku, Kamera und Co.

Die Akkukapazität beträgt 10.000 Milliamperestunden und ergibt bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit maximal 44 Watt innerhalb kurzer Zeit aufgeladen. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 8 MP Hauptkamera mit LED-Blitz und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 5 MP Kamera bereit.

Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6 abgedeckt, weshalb das Vivo Pad 3 mobil gut einsetzbar ist. Basierend auf Android 14 ist OriginOS 4 als Betriebssystem installiert worden. Als Zubehör ist eine Tastaturhülle optional erhältlich.

Das OnePlus VivoPad 3 ist in den Farben Cold Star Gray, Thin Purble und Spring Tide Blue ab umgerechnet rund 320 Euro vorerst nur in China erhältlich. Wann und zu welchen Preis das flinke Tablet in Deutschland und Europa erscheinen wird, darüber veröffentlichte der Hersteller noch keine Informationen.