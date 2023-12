Das Amazon Fire Max 11 ist ein Tablet mit starker Ausstattung zu einem attraktiven Preis, der je nach gewählter Speichergröße und mit oder ohne Werbung bei rund 270 Euro startet.

Zur Auswahlt steht es mit 64 und 128 GB Speicher, der mit einer Speicherkarte einfach erweitert werden kann.

Was bietet das Amazon Fire Max 11?

Das verbaute 11 Zoll große IPS-Display des Amazon Fire Max 11 arbeitet mit 2.000*1.200 Pixeln Auflösung für eine kristallklare Darstellung aller Inhalte in Kombination mit einem Mediatek Octacor-Prozessor. Die acht Kerne erhalten 4 GB RAM Unterstützung und zusätzlich steht einem ein Grafikchipsatz zur Verfügung.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 8 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe kann eine Frontkamera mit gleicher Auflösung genutzt werden. Der interne Speicher liegt bei 64 oder 128 GB und ist per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar.

Lange Akkulaufzeit

Eine Akkuladung resultiert in bis zu 14 Stunden Laufzeit, weshalb das Amazon Fire Max 11 rund nur alle zwei Tage aufgeladen werden muss. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth 5.3 und WLAN unterstützt. Per Bluetooth lässt sich das Tablet mit einer Tastatur in ein kleines Notebook verwandeln.

Bei Amazon ist das neue Amazon Fire Max 11 ab 269,99 Euro mit wahlweise 64 oder 128 GB internen Speicher erhältlich.