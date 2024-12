Kompaktes Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 günstig in Vorweihnachtszeit

Der chinesische Elektronikriese Xiaomi startete Anfang Dezember seine Verkaufsaktion „Fröhliche Vorweihnachtszeit“ in deren Rahmen auch das kompakte Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 für weniger als 80 Euro erworben werden kann.

Zur Auswahl steht es in zwei Varianten mit WLAN und 4G.

Ausstattung Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

Auf dem 8,7 Zoll großen LCD-Display des Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 wird mit 1.340*800 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet.

Ein MediaTek Helio G85 Octacore-Prozessor dient in Kombination mit 4 GB bzw. 6 GB RAM als Recheneinheit in dem Tablet. Der interne Speicher beläuft sich wahlweise auf 64 oder 128 GB, der über den microSD-Kartenslot um bis zu 2 TB erweitert werden kann.

Akku, Betriebssystem und Co.

Das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 hat 6.650 Milliamperestunden starkes Akku, der in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultiert. Der Akku wird mit einem 18 Watt Ladegerät per USB-C innerhalb weniger Stunden vollständig aufgeladen.

Die Gehäuserückseite des Tablets hat eine Hauptkamera mit 8 MP Auflösung für Foto- und Videoaufnahmen, während für Videoanrufe eine 5 MP Frontkamera zur Verfügung steht.

Mobile Navigation wird mit GPS, Galileo, GLONASS und Beidou realisiert. Abgerundet wurde die Ausstattung mit einem Mikrofon, zwei Lautsprechern mit Dolby Atmos, USB 2.0-Port und dem Betriebssystem Xiaomi HyperOS.

Im Xiaomi Onlineshop ist das Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 in den Farben Sky Blue, Aurora Green und Graphite Gray ab 180 Euro mit WLAN oder 4G erhältlich.