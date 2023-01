Das nagelneue kompakte Tablet Alldocube iPlay 50 Pro kann in Deutschland ab sofort für 179 Euro erworben werden und bedeutet einen starken Rabatt gegenüber dem normalen Preis, der sich auf mehr als 450 Euro belaufen wird.

Die Käufer profitieren von einem 2K-Display und DualSIM-LTE.

Was bietet das Alldocube iPlay 50 Pro

Beim Tablet Alldocube iPlay 50 Pro wird mit einem 10,4 Zoll bemessenden Farbdisplay und 2.000*1.200 Pixeln Auflösung gearbeitet, weshalb er optimal für Streaming genutzt werden kann.

Ein MediaTek Helio G99 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM arbeitet als zentrale Recheneinheit in dem Tablet und ist für einen Großteil normaler Anwendungen oder Aufgaben ausreichend. Der Flashspeicher beträgt 128 GB und ist mit einer microSD-Karte erweiterbar. Jedoch muss der Anwender sich bei dem Dual-Kartenslot entscheiden, ob lieber den Speicher erweitern oder eine SIM-Karte fürs mobile Surfen nutzen möchte.

Akku, Betriebssystem und Co.

Die Akkukapazität umfasst 6.000 Milliamperestunden und resultiert in acht bis zehn Stunden Laufzeit. Der Akku kann mit einem bis zu 18 Watt starken Netzteil in ein paar Stunden vollständig aufgeladen werden. Das Alldocube iPlay 50 Pro hat das Betriebssystem Android 12 installiert. Im Netz kann mit dem Tablet per WLAN oder LTE gesurft werden.

Die Zielgruppe des Alldocube iPlay 50 Pro sind vor allem preisbewusste Anwender, die für wenig Geld ein kompaktes Tablet für den Alltag, Freizeit, Schule oder Beruf suchen.