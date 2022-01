Das neue kompakte Convertible One Netbook A1 Pro wurde kürzlich vorgestellt und kann per Import ab sofort für umgerechnet 1.160 Euro bestellt werden.

Die Käufer erhalten ein Notebook mit erstklassiger Ausstattung und Akkulaufzeit.

Welche Ausstattung bietet das One Netbook A1 Pro?

Das One Netbook A1 Pro verfügt über ein 7 Zoll großes TFT-Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und ist hinter das Convertible klappbar. Vom Display werden Touch-Eingaben und eine Bedienung mit einem Stylus automatisch erkannt. Der Stift bietet 2.048 Druckstufen und erlaubt ein exaktes Zeichnen oder Malen. Eine QWERTY-Tastatur steht zur Eingabe umfangreicherer Texte bereit und hat kein Ziffernblock verbaut.

Bei der CPU handelt es sich um einen Intel Core i5-1130G7 Octacore-Prozessor mit 16 GB RAM Arbeitsspeicher. Der interne SSD-Speicher beläuft sich auf 512 GB und dürfte für einen Großteil der Aufgaben wie Streaming, Textverarbeitung, einfache 3D-Spiele oder Bildbearbeitung ausreichend sein.

Akku und Betriebssystem

Die Akkukapazität beträgt 6.000 Milliamperestunden und dürfte in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultieren. Der Akku ist per USB PD, Powerbank und Netzteil aufladbar. Eine externe GPU kann bei Bedarf über den USB Typ C 4.0 Port angeschlossen werden und per HDMI 1.4 ist das Convertible an einen Fernseher anschließbar. Per opionalen USB-Dongle lassen sich Bildinhalte von anderen Geräten auf das Display anzeigen oder aufnehmen.

Abgerundet wurde die Ausstattung des One Netbook A1 Pro mit zwei USB 3.0-Ports, Speicherkartenslot, WiFi 6, RS-232-Port, Bluetooth 5.0 und dem Betriebssystem Microsoft Windows 11 Home.

Im Handel ist das nagelneue One Netbook A1 Pro mit Intel Core i5-1130G7 Prozessor und 16 GB RAM für umgerechnet 1.160 Euro Einstiegspreis erhältlich. Der Stylus kann optional für etwa 30 Euro bestellt werden. Als Zielgruppe werden Anwender angesprochen, die ein kompaktes Notebook mit Tabletfunktion für mobiles Arbeiten, Surfen oder Entertainment suchen.

