Kompakte neue Tablet Tastatur Logitech Keys-To-Go 2 vorgestellt

Das Schweizer Unternehmen Logitech hat mit seinen Keys-To-Go 2 eine neue drahtlose Tastatur enthüllt, die mit einem Tablet und zwei weiteren Geräten gleichzeitig verbunden werden kann.

Die Verbindung der kompakten Tastatur erfolgt per Bluetooth.

Logitech Keys-To-Go 2

Die Logitech Keys-To-Go 2 ist eine äußerst bündige Tastatur, die vor allem für die Nutzung mit Tablets ihre Vorteile ausspielt und die Produktivität deutlich verbessern kann.

Nach Herstellerangaben soll sich mit der Bluetooth-Tastatur das Tablet in ein Laptop verwandeln lassen, mit dem besonders Schreibarbeiten optimaler und schneller möglich sein sollen.

Auf einen dedizierten Ziffernblock verzichtete Logitech zugunsten der Kompaktheit der Keys-To-Go 2. Ein Universal-Tastaturlayout für die Betriebssysteme Microsoft Windows, Apple MacOS, iPadOS, iOS und ChromeOS steht zur Auswahl, doch als zweite Variante ein reines Apple-Layout. Gefertigt ist die Tastatur aus recyceltem Kunststoff.

Anschluss an drei Geräte

Die Verbindung der Bluetooth-Tastatur an bis zu drei Geräte gleichzeitig erfolgt per Bluetooth. Der Wechsel zwischen den Geräten findet dabei über Easy-Switch statt, weshalb der Anwender flink vom Tablet zum Smartphone wechseln kann. Zur Energieversorgung dienen Knopfzellen, die bis zu drei Jahre Laufzeit bieten.

Seit heute ist die Logitech Keys-To-Go 2 für 99 Euro im Handel in den drei Farben Hellgrau, Grafit und Lilac erhältlich sein. Das Vorgängermodell kann derzeit für weniger als 60 Euro erworben werden.