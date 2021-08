Der chinesische Handyhersteller Honor gehörte einst zu Huawei und musste wegen Druck des US-Handelsembargos verkauft werden. Das Ergebnis sind die drei neuen Smartphones Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro und Honor Magic 3 Pro Plus, die das Unternehmen jetzt in seinem Livestream am Donnerstag vorstellte.

Honor darf seit dem Verkauf wieder Komponenten für seine Mobilfunkprodukte von US-Herstellern beziehen.

Was bietet das Honor Magic 3 Smartphone?

Das Standardmodell Honor Magic 3 wird mit 8 GB RAM und 256 GB Flashspeicher für umgerechnet rund 900 Euro angeboten, das Honor Magic 3 Pro mit gleicher Ausstattung kostet 1.100 Euro und für 1.500 Euro gibt es das Spitzenmodell Honor Magic 3 Pro Plus mit robusten Keramikgehäuse. Das Honor Magic 3 Pro Plus hat 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz zur Verfügung.

Wann und zu welchen Preisen die drei Smartphones auf dem europäischen und deutschen Markt kommen wird, darüber sind aktuell keine Informationen bekannt.

Leistungsstarker Prozessor

In allen Honor Magic 3 Modellen arbeitet der leistungsstarke Qualcomm Snapdragon 888 Plus Octacore-Prozessor, der über ein 5G-Modul verfügt und mobiles Arbeiten im Rekordtempo ermöglicht. Die Akkukapazität liegt bei 4.600 Milliamperestunden und dürfte in ein bis zwei Tagen Laufzeit resultieren. Google Android 11 ist als Betriebssystem auf jedem der drei Smartphones installiert worden.

Auf dem 6,76 Zoll großen OLED-Display wird mit 2.272*1.344 Pixeln Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz gearbeitet. Das Display bietet eine 13 MP Weitwinkelkamera und eine Kamera zur Entsperrung per Gesichtserkennung gibt es nur bei den teuren Varianten des Smartphones.

Die Gehäuserückseite besteht aus einem kreisförmigen Kamerasystem mit einer 50 MP Hauptkamera, Monochrom-Kamera und 13 MP Ultraweitwinkelsensor. Das Honor Magic 3 Pro und Pro Plus sind außerdem mit einer 64 MP Telefotokamera ausgestattet.

Basierend auf seiner erstklassigen Ausstattung und den hochwertigen Kameras spricht das Honor Magic 3 mit seinen drei Varianten vor allem anspruchsvolle Fotografen an.

