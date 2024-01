Huawei MatePad Pro 13.2 2in1-Tablet mit Geschenken gestartet

Das Huawei MatePad Pro 13.2 ist ein brandneues Tablet mit einem messerscharfeen OLED-Display und der Möglichkeit es als Notebook zu verwenden.

Zum Marktstart wird es mit einem Rabatt und Geschenken angeboten.

Was bietet das Huawei MatePad Pro 13.2?

Das neue Flaggschiff-Tablet Huawei MatePad Pro 13.2 hat ein 13,2 Zoll großes Huawei X-True Display mit 2.880*1.920 Pixeln Auflösung und 1.000 Nits Helligkeit verbaut.

Die Magnetron-Nano-Optik-Beschichtung sorgt für eine Verminderung der Reflektionen, weshalb die Bildschirminhalte selbst in einer hellen Umgebung gut abgelesen werden können. Das Display erfüllt den TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, weshalb das Tablet die Augen schont.

Ein Kirin 9000 W Octacore-Prozessor arbeitet als zentrale Recheneinheit in Kombination mit 12 GB RAM und einem Grafikchipsatz. Der interne Speicher beläuft sich wahlweise auf 256 oder 512 GB, der mit einer microSD-Karte einfach erweitert werden kann.

Die Frontkamera arbeitet mit 16 MP Auflösung und die Hauptkamera nimmt mit 8 MP Auflösung für Videos, Fotos oder Videokonferenzen. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth, WLAN, NearLink, OTG, USB-C und PC-Datensynchronisation unterstützt.

Kreativ und vielseitig

Bedient werden kann das Huawei MatePad 13.2 mit den Händen, Fingern, Bluetooth-Tastatur und dem Huawei M-Pencil der dritten Generation. Der Huawei M-Pencil 3 hat über 10.000 Druckempfindlichkeitsstufen, womit feinste Zeichnungen erstellt werden können und daher ist das Tablet vor allem für kreative Anwender geeignet.

In ein Notebook wird das Tablet mit einem Huawei Smart Magnetic Keyboad verwandelt, weshalb es auch für den Einsatz in Unternehmen geeignet ist. Die Akkukapazität umfasst 10.100 Milliamperestunden und resultiert in bis zu zehn Stunden Laufzeit mit einer vollen Akkuladung. Als Betriebssystem ist HarmonyOS 4 installiert worden.

Zur Markteinführung ist das Huawei MatePad Pro 13.2 mit einem kostenlosen Huawei M-Pencil 3 und der Tastaturhülle erhältlich, die beide rund 300 Euro wert sind. Bei einer Bestellung bis zum 31. Januar 2024 ist das Tablet mit 50 Euro Rabatt bei Anzahlung in gleicher Höhe erhältlich. Die beiden Farben Schwarz und Grün stehen zur Auswahl. Ab 999 Euro kann das Tablet erworben werden.