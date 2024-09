Huawei MatePad Pro 12.2 vor weltweiten Launch

Das neue Huawei MatePad Pro 12.2 ist seines Tandem-OLED-Displays ein besonderes Tablet.

Nach Herstellerangaben wird das Tablet in Kürze rund um den Globus gelauncht.

Ausstattung Huawei MatePad Pro 12.2

Im brandneuen Huawei MatePad Pro 12.2 ist ein OLED-Display im Tandem-Design verbaut, mit den Vorteilen eines niedrigeren Energieverbrauchs, besseren Helligkeit und höheren Lebensdauer gegenüber einem normalen OLED-Bildschirm.

Die Auflösung beläuft sich auf 2.800*1.840 Pixeln, kombiniert mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz und 2.000 Nits Helligkeit für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte. Bedient werden kann das Tablet mit dem optional erhältlichen Stylus und Tastaturhülle.

Akku, Prozessor und Co.

Ein HiSilicon Kirin 9000S dient als zentrale Recheneinheit in dem Huawei MatePad Pro 12.2, dessen acht Kerne je nach gewählter Modellvariante von 12 oder 16 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt werden. Die Akkukapazität beträgt 39,5 Wattstunden und der Akku wird per USB-C mit maximal 100 Watt flott aufgeladen.

Der interne Speicher liegt wahlweise bei 256 GB oder 1 TB, der mit einer microSD-Karte erweiterbar ist. Auf der Gehäuserückseite arbeitet eine 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Ultraweitwinkelkamera bereit.

Abgerundet wurde die Ausstattung mit Quadlautsprechern, vier Mikrofonen und einem Fingerabdrucksensor.

Am morgigen Donnerstag stellt das chinesische Unternehmen das neue Huawei MatePad Pro 12.2 im spanischen Barcelona auf einem Launch-Event vollständig mit allen technischen Daten, Preisen und Verfügbarkeit vor.