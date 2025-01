HMD T21 Tablet preiswert im Aldi Onlineshop

Im Aldi Onlineshop ist das Tablet HMD T21 aktuell mit 33 Prozent für 199 Euro erhältlich, was eine sehr gute Ausstattung für die Nutzung im Alltag, Freizeit und Beruf bietet.

Das Tablet hat ein 2K-Display verbaut und einen starken Akku.

Ausstattung HMD T21

Das verbaute 10 Zoll große TFT LCD-Display des HMD T21 arbeitet mit einer 2K-Auflösung von 1.200*2.000 Pixeln für eine kristallklare Darstellung aller Bildschirminhalte. Der Unisoc T612 Octacore-Prozessor arbeitet mit 4 GB RAM und ist für normale Anwendungen ausreichend leistungsstark.

Der interne Speicher liegt bei 64 GB, der mit einer microSD-Karte um maximal 512 GB erweitert werden kann. Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite arbeitet mit 8 MP Auflösung und die Frontkamera läuft mit der gleichen Auflösung.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität des HMD T21 Tablet beläuft sich auf 8.200 Milliamperestunden für bis zu zehn Stunden Laufzeit. Der Akku wird mit dem 18 Watt starken Ladegerät schnell wieder aufgeladen.

Der Kommunikationsbereich umfasst Bluetooth 5.0, LTE und WLAN. Mobile Navigation steht einem per AGPS, Galileo, GLONASS und FOTA zur Verfügung. Per NFC lassen sich Einkäufe kontaktlos bezahlen. Das Tablet wird per Face Unlock mit dem Gesicht entsperrt.

Der Stereolautsprecher bietet OZO Sound für eine Audiowiedergabe in guter Qualität. Als Betriebssystem ist Android 13 auf dem HMD T21 installiert worden.

Die Käufer erhalten das HMD T21 Tablet zusammen mit einem Aldi Talk Starter-Set und als Zielgruppe werden Anwender angesprochen, die einen Tablet-PC für den Alltag, Beruf oder Freizeit suchen.