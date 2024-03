Günstiges Tablet Nokia T21 für Preibewusste

Das Tablet Nokia T21 hat preisbewusste Anwender als Zielgruppe, die unterwegs und daheim arbeiten, surfen oder spielen wollen.

Zur Auswahl steht das Modell in der Farbe Charcoal Grey.

Ausstattung Nokia T21

Das Nokia T21 bietet ein 10,36 Zoll großes Farbdisplay mit 1.200*2.000 Pixel Auflösung, Sicherheitsglas, 360 Nits Helligkeit und einer SGS Low Blue Light Zertifizierung, weshalb es augenschonend ist.

Auf der Gehäuserückseite des Aluminiumgehäuses ist die 8 MP Hauptkamera verbaut und für Selfies oder Videoanrufe steht eine Frontkamera in gleicher Auflösung bereit. Ein LED-Blitz befindet sich auf der Rückseite. Als CPU arbeitet ein Unisoc T612 Octacore-Prozessor in Kombination mit 4 GB in dem Tablet.

Der interne Speicher liegt bei 64 GB, der mit einer microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden kann und zusätzlich lässt sich Google Drive als Cloud-Speicher nutzen.

Akku, Anschlüsse und Betriebssystem

Im Kommunikationsbereich werden bei der WLAN-Variante nur WiFi und Bluetooth unterstützt, während das 4G-Modell zusätzlich 4G, LTE und GSM bietet. Die Sensorik umfasst einen Hallsensor, Umgebungslichtsensor und einen Beschleunigungsmesser. Android 12 ist als Betriebssystem installiert worden und der Hersteller verspricht zwei Betriebssystem-Upgrades.

Der Akku hat 8.200 Milliamperestunden Kapazität und resultiert in bis zu drei Tagen Laufzeit. Aufgeladen wird er mit einem 18 Watt starken Ladegerät. Abgerundet wurde die Ausstattung mit GPS, GLONASS, Galileo, einem USB-C, OTG und einer Kopfhörerbuchse.

Im HMD-Onlineshop ist das Nokia T21 für 209,99 Euro erhältlich.