G.Skill WigiDash Zusatzdisplay für Streaming

Das Unternehmen G.Skill stellte mit WigiDash jetzt ein Zusatzdisplay für Streaming oder der Steuerung eines PCs vor.

Die Medienwiedergabe, Streamingelemente und weitere Punkte lassen sich über ein Kachelsystem mit einer umfangreichen Managementsoftware realisieren.

Was bietet G.Skill WigiDash?

Das G.Skilll WigiDash Zusatzdisplay hat sieben Zoll Größe und arbeitet mit 1.024*600 Pixeln Auflösung, kombiniert mit 300 Nits Helligkeit. Das Touchpanel-Display ermöglicht zahlreiche Aktionen wie die Anzeige der Systemleistung und auch der Workflow wird den Bedürfnissen des Anwenders angepasst.

Als Zielgruppe werden Contentersteller, Spieler und Power-User angesprochen, die mit WigiDash ihre Produktivität und Multitasking verbessern können. Die Entwicklung des Zusatzbildschirms erfolgte, um den PC über Widgets zu bedienen, und bietet dafür ein 5×4-Raster mit bis zu 20 anpassbaren virtuellen Tasten auf dem Display.

Zeitsparende Bedienung

Die Kacheln versetzen den Anwender dazu in die Lage mit Programmen zu interagieren, die Musikwiedergabe, Videowiedergabe zu steuern und eine Überwachung der Systemleistung vorzunehmen.

Die Bedienung per G.Skill WigiDash resultiert für den Nutzer in eine Zeitersparnis und höheren Effizienz. An einen PC wird das praktische Display via USB-C angeschlossen, die WigiDash Managersoftware installiert und eingerichtet.

Die Widgets werden einfach erstellt und ihren Aufgaben zugewiesen. Es lassen sich Seitenlayoutprofile importieren und exportieren. Vor allem Streamer wird die Twitch Chat-Widget-Unterstützung freuen, weil der Chat eines Kanals angezeigt wird ohne bestehende Aufgaben auf den Hauptmonitor zu unterbrechen.

Zum Betrieb ist ein PC mit Microsoft Windows 10 oder Windows 11 64 Bit mit einem USB 3.0-Port erforderlich. In den USA soll das G.Skill WigiDash Zusatzdisplay für rund 130 US-Dollar im Handel erscheinen.