Auf seinem Galaxy Unpacked Event hat der südkoreanische Technologiekonzern Samsung jetzt sein neues faltbares Smartphone Samsung Galaxy Z Fold4 offiziell mit allen technischen Daten vorgestellt.

Seit gestern ist das Foldable vorbestellbar und ist nach dem 26. August 2022 allgemein im Handel verfügbar.

Was bietet das Samsung Galaxy Z Fold4?

Das Samsung Galaxy Z Fold4 befindet sich in einem wasserdichten Gehäuse und bleibt damit das bislang einzige Foldable auf dem Markt, welches gegenüber Wasser resistent ist. Im Rahmen wurde Amor Aluminium integriert, die Front- und Rückseite mit robusten Gorilla Glas Victus Plus versehen. Das flexible Dynamic AMOLED-Display erhielt eine Ultra-Thin-Glass-Schicht, die deutlich widerstandsfähiger sein soll als beim Vorgängermodell.

Auf der Gehäuserückseite ist eine Triple-Kamera verbaut, die aus einer 50 MP Hauptkamera, 12 MP Ultraweitwinkelsensor und einer 10 MP Kamera mit dreifachen optischen Zoom besteht. Eine 10 MP Frontkamera und eine 4 MP Unter-Display-Kamera runden das Kamerasystem des Samsung Galaxy Z Fold4 ab, um Fotos und Videos in erstklassiger Qualität aufnehmen zu können.

Das Display auf der Innenseite arbeitet bei 7,6 Zoll Größe mit 2.176*1.812 Pixel Auflösung und das 6,2 Zoll große Frontdisplay mit 2.316*904 Pixel Auflösung. Der Akku bietet 4.400 Milliamperestunden Kapazität, wird mit maximal 25 Watt per USB-C oder bis zu 15 Watt drahtlos und 5 Watt Power-Share aufgeladen.

Betriebssystem und Multitasking

Als Betriebssystem ist Google Android 12L für ein optimales Multitasking installiert worden und der S-Pen wird unterstützt. Verschiedene Modi wie der Flex-Mode sollen ein mobiles Arbeiten ermöglichen.

Das Topmodell des Samsung Galaxy Z Fold4 in Form der weinroten Burgundy-Variante ist ausschließlich auf der Herstellerseite erhältlich, hat 1 TB Speicher und kann für stolze 2.159 Euro erworben werden. Die regulären Farben Beige, Phantom Black und Graygreen sind im normalen Handel verfügbar.

Der Preis für das Samsung Galaxy Z Fold4 mit 256 GB Speicher liegt bei 1.799 Euro und für das 512 GB Modell sind 1.919 Euro zu zahlen. Alle Modelle haben jeweils 12 GB RAM Arbeitsspeicher verbaut.

