Der chinesische Hersteller Oppo hat sein Falt-Smartphone Oppo Find N2 Flip auf dem europäischen Markt zu einem Preis ab 999 Euro gelauncht.

Das Smartphone verfügt über eine Hasselblad-Kamera, ein Zweitdisplay und 50 MP Dualkamera.

Was bietet das Oppo Find N2 Flip

Das neue Falt-Smartphone Oppo Find N2 Flip hat ein 6,8 Zoll großes Hauptdisplay mit 2.520*1.080 Pixeln Auflösung, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 1.600 Nits Helligkeit. Auf der Gehäuseaußenseite befindet sich das Zweitdisplay zur Nutzung zahlreicher Widgets, womit der Anwender etwa die Wetterlage abrufen, Timer einstellen, Musikwiedergabe aktivieren oder Kamera nutzen können.

Die Hauptkamera auf der Rückseite ist eine 50 MP Hasselblad-Hauptkamera, kombiniert mit einer 8 MP Ultraweitwinkelkamera. Für Selfies steht eine 32 MP Frontkamera bereit.

Leistungsstarker Prozessor

Ein Mediatek Dimensity 9000+ Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM dient als leistungsstarke Recheneinheit in dem faltbaren Smartphone. Die Akkukapazität liegt bei 4.300 Milliamperestunden und dürfte in bis zu einem Tag Laufzeit resultieren. Per USB-C wird der mit maximal 44 Watt innerhalb überschaubarer Zeit vollständig aufgeladen. Als Betriebssystem ist Android 12 installiert worden und Oppo verspricht sowohl fünf Jahre lang Sicherheitsupdates als auch vier große Android-Updates.

In Deutschland ist das Oppo Find N2 Flip vorerst nur über andere EU-Länder erhältlich und der Grund dafür ist ein Patentstreit mit Nokia. Das Falt-Smartphone ist zum Verkaufsstart mit 8 GB RAM und 256 GB Flashspeicher ab 999 Euro erhältlich.