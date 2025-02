Blackview Oscal Pad 100 bietet Dual-SIM und Notebook-Ersatz

Das Unternehmen Blackview hat sein neues Tablet Oscal Pad 100, welches Dual-SIM, Android 15 und eine hohe Displayauflösung bietet.

Als Notebook-Ersatz kann das Tablet nach Herstellerangaben genutzt werden.

Ausstattung Blackview Oscal Pad 100

Das verbaute Farbdisplay arbeitet bei 12 Zoll Größe mit 1.200*2.000 Pixeln Auflösung im Blackview Oscal Pad 100. Eine Bedienung ist neben den Händen per Eingabestift und einer Bluetooth-Tastatur möglich. Der mitgelieferte Stylus unterstützt Druckstufen in unterschiedlicher Stärke für Skizzen, Zeichnungen und Notizen.

Der Unisoc Tiger T615 ist ein Octacore-Prozessor mit wahlweise 8 oder 12 GB RAM, der eine ausreichende Leistung für mobiles Arbeiten, Streaming und einfaches Gaming ermöglicht. Der interne Speicher beläuft sich auf 256 GB, der per microSD-Karte erweiterbar ist.

Akku, Kommunikation und Co.

Die Akkukapazität liegt bei 9.000 Milliamperestunden, was je nach Nutzungsverhalten in bis zu zehn Stunden Laufzeit resultiert. Der Akku wird mit einem maximal 18 Watt starken Ladegerät innerhalb relativ überschaubarer Zeit vollständig aufgeladen. Als Betriebssystem ist Android 15 installiert worden.

Auf der Gehäuserückseite ist eine 16 MP Hauptkamera verbaut worden, während für Videoanrufe eine 8 MP Frontkamera im Blackview Oscal Pad 100 verfügbar ist. Im Kommunikationsbereich werden Bluetooth, WLAN und LTE unterstützt, weshalb das Tablet vielseitig nutzbar ist. Nach einer Bluetooth-Verbindung mit einer Tastatur kann das Oscal Pad 100 als Notebook-Ersatz verwendet werden.

Das Blackview Oscal Pad 100 ist ab dem 17. Februar 2025 für rund 160 US-Dollar per Direktimport erhältlich.