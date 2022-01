Das Acer Travelmate Spin B3 ist ein 2in1-Notebook mit Stifteingabe, Power Delivery und einem lautlosen Betrieb.

Die Zielgruppe sind Anwender, die vorwiegend unterwegs flexibel arbeiten, schreiben und recherchieren wollen. Vor allem Schüler und Studenten sollen mit dem Convertible angesprochen werden.

Was bietet das Acer Travelmate Spin B3?

Das neue lautlose 2in1-Notebook Acer Travelmate B3 bietet ein 11,6 Zoll großes Display mit 1.920*1.080 Pixeln Auflösung, einem stromsparenden Intel Pentium Silver N5030 Octacore-Prozessor, Intel UHD Graphics 605 Grafikchipsatz und 4 GB RAM. Die Eingabe mit einem Stylus wird unterstützt und das Display kann um 180 Grad gedreht werden.

Der interne SSD-Speicher beläuft sich auf 128 GB und ist mit einer Speicher bei Bedarf erweiterbar. Die passive Kühlung sorgt für einen lautlosen Betrieb, was besonders praktisch in der Schule, Universität oder Büro ist. Bei einer Akkukapazität von 50,3 Wattstunden reicht eine volle Stromladung für rund neun Stunden Laufzeit und durch die Power Delivery Unterstützung des USB-C-Ports wird der Akku schnell wieder vollständig aufgeladen.

Betriebssystem und Bedienung

Als Betriebssystem ist Microsoft Windows 10 installiert worden. In einem stabilen Kunststoffgehäuse mit leicht rauer Oberfläche ist das Acer Travelmate Spin B3 Convertible verbaut worden und damit dürfte das Notebook griffig in der Hand liegen. Vor Stößen schützen Gummileisten an den Gehäuseseiten.

Die Bedienung des 2in1-Notebooks kann über die Tastatur, Touchpad, Fingern oder dem beigelegten Eingabestift erfolgen.

Im Handel ist das Acer Travelmate Spin B3 ab sofort für rund 330 Euro erhältlich.

