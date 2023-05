Das neue 4G-Tablet Blackview Tab 15 Pro ist in Deutschland ab sofort mit einem attraktiven Rabatt bei Amazon erhältlich.

Die Käufer erhalten ein 4G-Tablet mit einer Widevine L1 Zertifizierung, einer Hülle und Eingabestift.

Was bietet das Blackview Tab 15 Pro?

Das Blackview Tab 15 Pro verfügt über ein 10,5 Zoll großes Farbdisplay mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und hat eine Widevine L1 Zertifizierung, weshalb auf dem 4G-Tablet auch Inhalte in voller Auflösung von Streamingdiensten wie Netflix, Disney Plus oder Paramount Plus wiedergegeben werden können.

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 13 MP Hauptkamera und für Selfies oder Videoanrufe steht eine 8 MP Frontkamera zur Verfügung. Bei der CPU handelt es sich um einen Unisoc Tiger T606 Octacore-Prozessor mit 8 GB RAM, wobei Arbeitsspeicher virtuell erweiterbar ist.

Akku und Kommunikation

Die Akkukapazität liegt bei 8.280 Milliamperestunden und resultiert in einer guten Laufzeit mit einer Aufladung. Im Kommunikationsbereich werden WLAN, Bluetooth und 4G unterstützt.

Mobile Navigation lässt sich per GNSS nutzen. Als Betriebssystem wurde basierend auf Android 12 Doke OS_P 3.0 installiert. Abgerundet wurde die Ausstattung mit vier Lautsprechern zur Audiowiedergabe. Bedient werden kann das Tablet mit den Fingern, Händen und einem Stylus.

Interessierte Anwender können das Blackview Tab 15 Pro ab sofort bei Amazon erwerben.