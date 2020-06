Zum ersten Mal in der Firmengeschichte wird Apple die hauseigene Entwicklerkonferenz WWDC in rein digitaler Form abhalten. Ab etwa 19 Uhr deutscher Zeit wird das US-Unternehmen am 22. Juni nicht nur iOS 14, sondern auch weitere kommende Updates sowie Innovationen vorstellen.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Laut Apple soll die WWDC 2020 weit mehr sein als nur eine Vorstellungsrunde für iOS 14, watchOS 7 und ein neues macOS. So will man nicht nur Updates, sondern auch Innovationen vorstellen. Dabei könnte man den Apple nachgesagten Wechsel von Intel-CPUs hin zu ARM anteasern. Bisher hatte sich das Unternehmen dazu ja ausgeschwiegen, auch wenn man schon länger davon spricht wieder auf hauseigene Chips zu setzen. Ebenfalls interessant werden könnte das Thema Augmented Reality – kurz AR. Denn auch hier soll Apple unter anderem an einer eigenen Brille arbeiten.