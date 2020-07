Das neue Wiko Y60 Einsteiger-Smartphone erscheint für rund 67 Euro in den Handel und bietet eine gute Ausstattung. Die Zielgruppe sind preisbewusste Anwender, die unterwegs erreichbar und wenig Geld für ein Smartphone ausgeben wollen.

Technische Daten Wiko Y60

Beim verbauten 5,45 Zoll großen Display wird mit einer Auflösung von 960*480 Pixeln gearbeitet und als CPU läuft ein Quadcore-Prozessor mit 1 GB RAM in dem Wiko Y60 Smartphone. Im Bereitschaftsmodus beläuft sich die Akkulaufzeit auf bis zu 212 Stunden und maximal 26 Stunden Gesprächszeit. Der interne Flashspeicher von 16 GB ist mit einer microSD-Karte um bis zu 128 GB erweiterbar.

Als Betriebssystem ist Google Android 9.0 Pie in der Go Edition auf dem Wiko Y60 installiert worden. Der Sensorbereich umfasst einen Beschleunigungsmesser, Lichtsensor, Kompass und Annäherungssensor. Die Kommunikationsstandards 2G, 3G, 4G, LTE, Bluetooth und WLAN werden von dem Wiko Y60 Smartphone unterstützt. Der Anschluss eines Kopfhörers ist über die 3,5 mm Klinke möglich. Mobile Navigation steht einem per GPS zur Verfügung.

Die Frontkamera nimmt mit 5 Megapixel Auflösung Selfies auf und ermöglicht Videotelefonate. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 5 Megapixel Hauptkamera mit einem vierfachen Digitalzoom, Blitzlicht, Live Filter, Zeitraffer, Live Portrait und Face Beauty.

Preis und Verfügbarkeit

Interessierte Anwender können das Wiko Y60 Einsteiger-Smartphone in den Farben Gold, Bleen und Anthracite Blue für rund 67 Euro erwerben. Der Käufer erhält das Smartphone mit Ladegerät, Datenkabel, Headset, Steckplatzwerkzeug und Anleitung.