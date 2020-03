Die Talon Smartphone-Halterung konnte auf Kickstarter von rund 7.300 Euro Zielsumme bereits 1.527 Euro einsammeln. Das Smartphone kann damit überall befestigt werden.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Was bietet die Talon Smartphone-Halterung?

Die innovative Smartphone-Halterung Talon ist unter anderem in den Farben Gelb, Orange und Schwarz erhältlich. Der Nutzer klemmt sein Apple iPhone, Android-Smartphone oder kleines Tablet in die Halterung überall. Genutzt werden kann die Halterung zuhause, auf der Arbeit, draußen, Hobbyraum oder beim Sport.

Die Halterung ist vielseitig einsetzbar, weil Talon aus Seilen besteht und somit eine einfache Befestigung an allen Orten ermöglicht. Entwickelt wurde das Gadget von Greg McKinney und Mike Ternes.

Preis und Verfügbarkeit

Im Rahmen der Kickstarter-Kampagne wird die Talon Smartphone-Halterung mit einem Rabatt für umgerechnet 12 Euro angeboten. Das Paket beinhaltet das Talon-Montagesystem, Talon Button und dem Seil aus vier unterschiedlichen Farben.

Die Auslieferung an die Unterstützer erfolgt im Mai 2020 und vorerst wird der Smartphone-Halter nur in die USA versandt. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch 32 Tage und endet am 11. April 2020.

Wer mit seinem Smartphone, MP3-Player oder kleinen Tablet unterwegs ist und es irgendwo zum Beispiel an eine Parkbank befestigen möchte, der sollte sich die Talon Smartphone-Halterung mal auf Kickstarter anschauen.

4.5 / 5 ( 10 votes )