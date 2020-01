Das robuste Tablet Cenava Q802 arbeitet mit einer guten Ausstattung und bietet ein solides Gehäuse. Die Zielgruppe sind vor allem Nutzer, die ein stabiles Tablet etwa für Wanderungen, rauen Arbeitsumgebungen oder Sport suchen. Das Cenava Q802 passt leicht in eine Tasche und sehr mobil.

Ausstattung Cenava Q802

Auf dem acht Zoll großen IPS-Display des Cenava Q802 wird eine Auflösung von 1.280*800 Pixeln geboten und als CPU dient ein Mediatek MT6753 Octacore-Prozessor, dessen acht Kerne von 3 GB RAM und einem Grafikchipsatz unterstützt werden. Der interne Speicher beträgt 32 GB und ist mit einer microSD-Karte um bis zu 128 GB erweiterbar.

Von dem Cenava Q802 werden die modernen Kommunikationsstandards 2G, 3G, 4G, LTE und WLAN unterstützt. Per Bluetooth kann das Tablet mit einem Kopfhörer, Lautsprecher oder Tastatur verbunden werden.

Akkulaufzeit und Betriebssystem

Der Akku hat 8.500 Milliamperestunden Kapazität und resultiert in bis zu acht Stunden Laufzeit. Mobile Navigation steht einem per GPS auf dem Cenava Q802 zur Verfügung und der Einsatz einer SIM-Karte ist möglich. Als Betriebssystem ist Google Android 7.0 installiert worden und ist ein wenig veraltet. Die Gehäuserückseite des Cenava Q802 Tablet-PCs ist gummiert und liegt daher gut in der Hand.

Zur Zeit wird das solide Tablet mit 18 Prozent Rabatt für 330 US-Dollar bei Gearbest angeboten.



