Das neue Einsteiger-Tablet Anry RS20 Plus bietet für weniger als 100 Euro eine gute Ausstattung und ist zum Zeichnen geeignet.

Ein Stylus und Hülle sind als separates Zubehör zum Tablet erhältlich.

Welche Ausstattung bietet das Anry RS20 Plus?

Beim verbauten 10,2 Zoll Display wird eine Auflösung von 1.280*800 Pixeln geboten und sorgt für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte. Als CPU arbeitet ein Mediatek MTK6737 Octacore-Prozessor mit einem Grafikchipsatz und 2 GB RAM Arbeitsspeicher in dem Anry RS20 Plus Einsteiger-Tablet. Der interne Speicher beträgt 32 GB und ist mit einer Speicherkarte um bis zu 128 GB erweiterbar.

Die Kommunikationsstandards Bluetooth, GSM, UMTS und LTE werden von dem Tablet unterstützt. Mobile Navigation steht einem per GPS zur Verfügung und die Akkulaufzeit beträgt mit einer vollen Energieladung vier bis fünf Stunden. Zum Fotografieren ist eine 5 Megapixel Hauptkamera verbaut und für Selfies ist eine 2 Megapixel Frontkamera verfügbar. Ein Schwerkraftsensor ist verbaut.

Betriebssystem und Gehäuse

Der Hersteller entschied sich beim Anry RS20 Plus für Google Android 8.1 als Betriebssystem. Das Gehäuse des Tablets besteht aus Metall und dem robusten Kunststoff ABS. Zum kreativen Zeichnen, Malen und Schreiben ist das Einsteiger-Tablet durch Verwendung eines zusätzlich erhältlichen Stylus geeignet.

Wer unterwegs gerne zeichnet, malt, schreibt oder Filme schaut, der sollte sich das Anry RS20 Plus mal anschauen.



