In diesem Monat ist es mal wieder soweit: Microsoft veröffentlicht ein neues Funktionsupdate für Windows 10. Das Update ist unter den Namen 20H2 bzw. Windows 10 2009 bekannt.

Ab sofort rollt Microsoft in der finalen Version das zweite Funktionsupdate für 2020 aus. Das unter dem Namen 20H2 bekannte Update bringt aber nicht nur neue Funktionen, sondern behebt auch bekannte Bugs.

Besonders brisant: Mit dem Update fixt man unter anderem auch größere Sicherheitslücken, wie zum Beispiel die unter CVE-2020-17087 geführte Lücke. Dieser Zero Day wurde am 30.10.2020 von Googles Project Zero veröffentlicht. Zusammen mit einem Zero Day Exploit von Google Chrome war es hiermit möglich Nutzer von Windows 7 und Windows 10 anzugreifen.

Patchübersicht:

Windows 10, version 2004 and Windows 10, version 20H2 – KB4586781 –https://support.microsoft.com/help/4586781

Windows 10, version 1903 and Windows 10, version 1909 – KB4586786 –https://support.microsoft.com/help/4586786

Windows 10, version 1809 – KB4586793 – https://support.microsoft.com/help/4586793

Windows 10, version 1803 – KB4586785 – https://support.microsoft.com/help/4586785

Windows 10, version 1703 – KB4586782 – https://support.microsoft.com/help/4586782

Windows 10, version 1607 – KB4586830 – https://support.microsoft.com/help/4586830

Windows 10, version 1507 – KB4586787 – https://support.microsoft.com/help/4586787

