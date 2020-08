Wenig überraschend hat Apple am gestrigen Abend die vierte Developer Beta von iOS 14 veröffentlicht. Während man nach neuen Features etwas suchen muss, wurde unter der Haube am System wieder fleißig geschraubt.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Mit wenig neuen Inhalten, dafür reichlich Bugfixes kommt die vierte Developer Beta von iOS 14 daher. So reagiert das System nun deutlich flotter auf Eingaben und stellt Inhalte schneller zur Verfügung. Zudem findet sich in den Einstellungen nun einer neuer Punkt: Begegnungsermittlungen. Dahinter versteckt sich die Exposure Notification API, welcher von der Corona-Warn-App benötigt wird. Da die API nun ihren Weg in iOS 14 gefunden hat, funktioniert die App der Bundesregierung nun auch mit der Beta-Version zuverlässig.

Ebenfalls wiederbelebt wurde 3D-Touch – sofern das eingesetzte Gerät die Technik noch verbaut hat. Für die Widget-Freunde gibt es für die TV-App nun ebenfalls neue Inhalte. Auch die fehlerhafte Spotlight-Suche wurde nun endlich gefixt.

…and Search has been fixed in iOS 14 beta 4! 🎉

Now when searching for app content or knowledge questions, you get top hits underneath web suggestions. You can also expand for more results in the first page of results. Much, much better. pic.twitter.com/JqUYe6a4d8

— Federico Viticci (@viticci) August 4, 2020