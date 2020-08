Eigentlich ist Appe Pay ein sehr sicherer Weg Zahlungen durchzuführen – sofern man American Express, MasterCard oder Visa einsetzt, ist dies auch weiterhin so. Zahlt man mit der girocard, sieht es hier schon deutlich anders aus, da wichtige Sicherheitsvorteile fehlen.

Eigentlich überträgt das iDevice bei einer Apple Pay-Zahlung keinen Token, welcher keinen Rückschluss auf die verwendete Karte zulässt. Im Fall der girocard ist dies allerdings nicht der Fall, wie nun bekannt wurde. Somit ist es auch nicht ausgeschlossen, dass bei Apple Pay-Zahlungen per girocard das elektronische Lastschriftverfahren (ELV) zum Einsatz kommt.

Die Karte in Apple Pay hat lediglich eine andere Kartenfolgenummer als die physische.

Die „Gerätenummer“ in der Wallet-App unter den … ist NICHT die Nummer, die an der Terminal übermittelt wird. Bei den letzten vier Ziffern handelt es sich um die letzten Zahlen (2/X)

