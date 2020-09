Das Einsteiger-Tablet ist bei Gearbest für rund 108 Euro erhältlich und bietet eine ausreichende Ausstattung für wenig anspruchsvolle Aufgaben wie Surfen, Video-Streaming, Musikhören oder Internetrecherche.

Ausstattung Teclast P10HD

Das verbaute 10,1 Zoll große IPS-Display arbeitet mit einer Auflösung von 1.920*1.200 Pixeln und sorgt für eine klare Darstellung der Bildschirminhalte auf dem Teclast P10HD Tablet. Als CPU dient ein schlichter Spreadtrum SC9863A Octacore-Prozessor mit 4 GB RAM in dem Tablet und der interne Flashspeicher beläuft sich auf 64 GB. Per microSD-Karte ist der Speicher um bis zu 128 GB erweiterbar. Das Tablet ist in ein Aluminiumgehäuse integriert.

Im Netz kann der Anwender mit dem Teclast P10HD per WLAN oder LTE surfen und via Bluetooth 5.0 kann er sich unterwegs etwa mit seinen drahtlosen Ohrhörern verbinden, um seine Lieblingsmusik während einer Bahnfahrt zu hören.

Kamera und Akku

Auf der Gehäuserückseite befindet sich die 5 Megapixel Hauptkamera und Selfies ist eine 2 Megapixel Frontkamera verbaut. Eine Akkuladung reicht für bis zu sieben Stunden Laufzeit und sollte der Akku leer sein, ist die volle Kapazität von 6.000 Milliamperestunden in wenigen Stunden erreicht.

Das Teclast P10HD Einsteiger-Tablet läuft mit Google Android 10. Wer ein Tabet zum Surfen, Musikhören, Videostreaming oder einfache Spiele sucht, der sollte sich das Modell mal anschauen.



