Mit der neuen Version von Checkra1n lässt sich nun bereits kurz nach Release von iOS 14.2 auch diese Version jailbreaken. Ebenfalls unterstützt man nun die neue iPhone-Generation. Die Sache hat allerdings einen massiven Haken.

Mit dem neusten Update des Jailbreak-Tools Checkra1n lässt sich nun bereits nach kurzer Zeit iOS 14.2 jailbreaken. Allerdings muss man hierzu auf die Code-Sperre des Gerätes verzichten, womit man zum einen die Sicherheit des Gerätes de facto auf Null setzt und zum anderen Apple Pay nicht mehr nutzbar ist. Zudem sollte beachtet werden, dass es sich um eine Beta-Version von Checkra1n handelt.

#checkra1n 0.12.0 released with many under the hood improvements, a SEPROM exploit for A10(X) on iOS 14 and iOS 14.2 support! Grab it at https://t.co/kwxZwGOvPV

— checkra1n (@checkra1n) November 8, 2020