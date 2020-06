Eigentlich ging man davon aus, dass iOS 13.5.1 nur noch ein kleines Bugfix-Update vor der WWDC erhalten wird. Nun sieht es aber so aus, das Apple aktuell in der zweiten Developer-Beta von iOS 13.6 angekommen ist. Mit dabei sind unter anderem neue Optionen für iOS- / iPadOS-Updates sowie erweitere Health-Optionen.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Mit der zweiten Developer-Beta macht Apple aus iOS- / iPadOS 13.5.5 kurzerhand Version 13.6 – was an einer SDK-Änderung liegt. Die neue Version bringt dabei zwei grundlegend neue Optionen, welche das System selbst sowie die Health-App betreffen. So besitzt iOS schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit Updates automatisch installieren zu lassen. Neu ist nun aber, dass das iDevice das Update auch automatisch herunterladen kann. Nötig ist hierfür nur eine vorhandene WLAN-Verbindung sowie der Anschluss an einer Stromquelle.

Krankheitssymptome lassen sich in Health vermerken

Ebenfalls neu in iOS 13.6: Nutzer können Krankheitssymptome in Apple Health vermerken. Möglich sind dabei Symptome wie Muskelschmerzen, Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen. Dabei lässt sich auch vermerken, wie schwer die Symptome sind. Dabei lässt sich dann eine Art Krankheitsverlauf, welcher künftig eventuell auch mit dem Haus- oder Facharzt geteilt werden kann.