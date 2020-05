Seit etwa 19 Uhr deutscher Zeit können registrierte Entwickler nun den Golden Master-Build von iOS 13.5 downloaden. Dieser ist in der Regel mit der finalen Version identisch, welche wohl in der kommenden Woche erscheint.

Mit iOS 13.5 verpasst Apple der wohl letzten Version von iOS 13 eine Hand voll neuer Funktionen. So verbessert man die FaceID-Erkennung für Maskenträger, legt mit einer neuen API den Grundstein für kommende COVID-19-Tracking App und erweitert Apple Music um die Story-Funktion von Instagram. Eine weitere nützliche Funktion – welche in Deutschland aber so schnell wohl nicht umgesetzt werden wird – ist die automatische Übertragung des Notfallpasses. Dieser kann ab iOS 13.5 automatisch an Rettungskräfte übermittelt werden, wenn man den Notruf wählt.

