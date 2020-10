Mit der App Scriptable lassen sich in Kombination mit JavaScript eigene Widgets aufs iPhone oder iPad bringen. Wir haben einmal die populärsten Möglichkeiten für euch zusammengefasst.

' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' ' +' ' +' ' +'' +' '); //}

Seitdem die App Scriptable ihren Weg in den AppStore gefunden hat, kann man quasi stündlich auf GitHub neue Möglichkeiten finden seinen Homescreen mit neuen Widgets zu verändern. Die Palette reicht dabei von einer Anzeige des verbrauchten Datenvolumens (Telekom und Vodafone) über den aktuellen Tagesinzidenzwert der COVID19-Pandemie bis hin zur Verfügbarkeit von Toilettenpapier in der nächsten DM Drogerie. Wir geben euch einen kurzen Überblick über die Einrichtung der App und den entsprechenden Widgets.

Die Einrichtung in Scriptable folgt dabei immer dem selben Schema:

Scriptable installieren

Neues Script erstellen und benennen

Code von GitHub kopieren – einfügen und sichern (bei Scripten mit Standort einmalig ausführen und Zugriff erlauben)

Scriptable-Widget hinzufügen und das entsprechende Script auswählen

Um nicht jedes Mal den Code umständlich kopieren zu müssen, kann man sich das .js-Script auch mit folgendem Shortcut direkt in iCloud herunterladen. Als Ort muss der Scriptable-Ordner angegeben werden. Danach taucht das Script direkt in der App auf und kann verwendet werden.

COVID19-Inzidenz

Mit dem Inzidenzwert wird die Anzahl der Infizierten auf 100.000 Einwohner angegeben. Seit in Deutschland das Ampelsystem zur Eindämmung der COVID19-Pandemie Anwendung findet, richten sich danach lokale Eindämmungsmaßnahmen. Also ist es sicherlich durchaus interessant diesen Wert im Blick zu haben. Optional lässt sich über die Option Parameter ein fester Standort festlegen. Die Koordinaten dazu findet man bequem über Google Maps.

Dabei gibt es neben dem ursprünglichen Widget auch Forks – also Abwandlungen. Diese haben dabei dabei zum Beispiel ein anderes Design oder zeigen mehr Daten an. So verwende ich einen Fork welcher zusätzlich die Stadt / den Kreis, den Landesinzidenzwert sowie das Datum des Datensatzes ausgibt.

Verfügbarkeit von Toilettenpapier bei DM

Was vor COVID19 wohl eher als „Weil es geht“-Projekt durchgegangen wäre, ist nun durchaus nützlich. Es handelt sich dabei um die Information, wie viel Toilettenpapier im nächsten DM Markt noch verfügbar ist. Und wer sich noch an April 2020 erinnert dürfte wissen, wie es teils um die Verfügbarkeit von Toilettenpapier und Co stand.

Verbrauchsanzeige für Datenvolumen

Etwas was bisher weder die Deutsche Telekom noch Vodafone geschafft haben, gibt es eben nun als Script von der Community. Die Rede ist von einem Verbrauchswidget für iOS 14. Zur Einrichtung des Widgets selbst muss man sich im mobilen Netz befinden, damit Scriptable die entsprechenden Datensätze beziehen kann. Eine Aktualisierung erfolgt danach auch bei einer bestehenden WLAN-Verbindung. Kunden von o2 schauen hierbei (bisher) noch in die Röhre. Sofern aber eine Möglichkeit besteht die Daten per Script abzurufen, gibt es sicherlich auch hier bald eine entsprechende Lösung.

Die hier gezeigten Widgets machen natürlich nur einen Bruchteil dessen aus, was Scriptable kann. Schaut doch einfach mal bei GitHub vorbei und lasst uns doch gern eure Favoriten / eigenen Scripte als Kommentar da.