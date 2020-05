Die Discounterkette Aldi bietet in ihren Onlineshop die AirPods-Alternative Maginon BIK-3 für 25 Euro zum Kauf an. Das Design der Bluetooth-Ohrhörer ist stark an die Apple AirPods angelehnt und hängen daher genauso aus den Ohren wie das zehn mal teure Vorbild.

Ausstattung Maginon BIK-3?

Die drahtlosen True Wireless Ohrhörer Maginon BIK-3 haben kein Kabel und beinhalten ein Lade-Etui, wo sie aufgeladen und aufbewahrt werden können. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 3,5 Stunden und ist damit schlechter als bei Konkurrenten, deren Laufzeiten deutlich höher sind.

Im Lade-Etui lassen sich die Maginon BIK-3 vier mal aufladen und steigert die Laufzeit auf 17,5 Stunden. Aufgeladen wird das Etui per Micro-USB-Anschluss und dem beiliegenden Ladekabel. Der Funkstandard Bluetooth 5.0 wird unterstützt und die Bedienung der Ohrhörer erfolgt über zwei Knöpfe.

Nutzbar mit allen Geräten

Verwendet werden können die Maginon BIK-3 True Wireless Ohrhörer mit jedem Tablet und Smartphone, um drahtlos Musik empfangen zu können. Seit dem heutigen Donnerstag sind die Ohrhörer in den Filialen und Onlineshop sowohl von Aldi Nord als auch Aldi Süd erhältlich.

Wer eine kostengünstige Alternative zu den Apple AirPods sucht, der sollte einen Blick auf die preiswerten Maginon BIK-3 Ohrhörer werfen. Vor allem für preisbewusste Anwender dürften sie interessant sein.