Vom Hersteller PocketBook wurde mit dem InkPad 4 jetzt ein neuer wasserfester E-Reader vorgestellt, der ab Mitte April für 289 Euro im Handel erworben werden kann.

Die Anwender erhalten einen E-Reader mit einem hochwertigen Carta 1200 Display, langer Akkulaufzeit und Lautsprechern.

Was bietet das PocketBook InkPad 4?

Das PocketBook InkPad 4 ist ein neuer kompakter E-Reader, der über ein wasserfestes Gehäuse und einem 7,8 Zoll großen Carta 1200 Display mit 1.872*1.404 Pixeln Auflösung und 300 PPI Pixeldichte verfügt. Auf dem Bildschirm werden Graustufen in Kombination mit einem höheren Kontrastverhältnis und gesteigerten Reaktionszeiten geboten.

Der Nutzer kannn die Farbtemperatur der Displaybeleuchtung einstellen und auf diese Weise zum Beispiel den schädlichen Blaulichtanteil minimieren. Das Gehäuse hat eine Wasserfestigkeit und ist nach IPX68 zertifiziert worden, weshalb der E-Reader in der heimischen Badewanne oder bei Regen genutzt werden kann.

Akku, Prozessor und Kommunikation

Der verbaute Dualcore-Prozessor und seine zwei Kerne werden von 1 GB RAM Arbeitsspeicher unterstützt. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde der interne Speicher auf 32 GB vervierfacht, doch dafür verzichtete der Hersteller auf einen Speicherkartenslot.

Der Lautsprecher versetzt den Anwender in die Lage sich Bücher in mehr als 20 Sprachen vorlesen zu lassen und Hörbuch Audioformate werden unterstützt. Per Bluetooth ist eine drahtlose Verbindung zu einem Lautsprecher oder Kopfhörer möglich. Die Akkukapazität beläuft sich auf 200 Milliamperestunden und resultiert in einer wochenlangen Laufzeit. Der Akku wird per USB-C in wenigen Stunden aufgeladen.

Im Handel ist das PocketBook InkPad 4 ab Mitte April 2023 für 289 Euro in der Farbe Stardust Silver erhältlich.