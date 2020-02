Das Unternehmen Taskphone GmbH hat mit dem Taskphone T20 sein robustes Outdoor-Smartphone für den Alltagseinsatz vorgestellt und ist im Onlineshop des Herstellers für rund 340 Euro erhältlich.

Was bietet das Taskphone T20 Outdoor-Smartphone

Das Taskphone T20 befindet sich in einem wasserdichten, stoßfesten und robusten Gehäuse. Beim 5,72 Zoll HD+ IPS-Farbdisplay wird eine Auflösung von 720*1.440 Pixeln geboten und durch Corning Gorilla Glass 5 ist das Outdoor-Smartphone auch resistent gegenüber Kratzern. Als Betriebssystem ist Google Android 9 Pie installiert worden.

Auf der Rückseite befindet sich ein integrierter Fingerabdruckscanner für eine einfache Entsperrung des Taskphone T20. Alternativ ist eine Gesichtsentsperrung, Smart Lock und Displaysperre verfügbar. Der DualSIM-Slot erlaubt den Betrieb mit zwei SIM-Karten, womit private von beruflichen Telefonaten besser getrennt werden können.

Kamera, Kommunikation und Akku

Die Hauptkamera auf der Gehäuserückseite bietet zwei Kameralinsen mit 16 und 0,3 Megapixel Auflösung, während für Selfies eine 8 Megapixel Frontkamera genutzt werden kann. Der interne Speicher von 64 GB ist mit einer Speicherkarte um bis zu 128 GB erweiterbar.

Der Akku hat 4.250 Milliamperestunden Kapazität und resultiert in einer guten Laufzeit. Nach kurzer Zeit ist er wieder vollständig aufgeladen. Die Schutzklasse IP68 wird erfüllt, weshalb das Taskphone T20 Outdoor-Smartphone bis zu 30 Minuten in 1,50 Meter Wassertiefe bleiben kann. Bei Temperaturen von plus 55 bis minus 10 Grad Celsius arbeitet das Smartphone.

An der Seite ist ein Knopf verbaut, der eine individuelle Programmierung von PTT-Anwendungen erlaubt. Der Metallrahmen macht das Taskphone T20 sehr griffig und liegt gut in der Hand.

Die Zielgruppe des Taskphone T20 sind Anwender, die in einer rauen Umgebung arbeiten oder in der Natur unterwegs sind. Vor allem die Robustheit, Wasserdichtigkeit und Temperaturbeständigkeit macht das Smartphone interessant.

