Zwei neue Tablets der Mittelklasse offeriert Samsung ab sofort mit dem Samsung Galaxy Tab A9 und A9 Plus, die preislich bei 179 Euro in Deutschland und Österreich starten.

Die Zielgruppe sind preisbewusste Anwender, die ein Tablet für den Alltag oder Freizeit suchen.

Ausstattung Samsung Galaxy A9 Modelle

Das Standardmodell des Samsung Galaxy A9 verfügt über ein 8,6 Zoll großes LCD-Display mit 1.344*800 Pixeln Auflösung und ein MediaTek Helio G99 dient als Recheneinheit auf dem Tablet. Vor allem für Multimedia und Anwendungen im Netz soll das Modell geeignet sein.

Im Gegensatz dazu bietet das Samsung Galaxy Tab A9 Plus ein LCD-Display mit 1.920*1.200 Pixeln Auflösung und 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ein Qualcomm Snapdragon 695 5G arbeitet als Prozessor und durch Samsung DevX-Unterstützung lassen sich externe Monitore an das Tablet anschließen.

Kamera und Co.

Das Samsung Galaxy Tab A9 und Samsung Galaxy Tab A9 Plus haben beide eine 8 MP Kamera verbaut. Die Akkukapazität beträgt 5.100 Milliamperestunden, weshalb eine Akkuladung für bis zehn Stunden Laufzeit reichen dürfte. Das A9 Plus hat eine 5 MP Frontkamera integriert und einen 7.040 Milliamperestunden starken Akku.

Die erste Variante des Samsung Galaxy Tab A9 mit 64 GB Speicher und 4 GB RAM kostet 179 Euro, während für das Modell mit 8 GB RAM und 128 GB Flashspeicher 50 Euro mehr zu zahlen sind. Das LTE-Modell kostet 40 Euro Aufpreis jeweils.

Beim Samsung Galaxy Tab A9 Plus beginnen wir bei 249 Euro mit 4 GB RAM und 64 GB Flashspeicher. Für 299 Euro gibt es 8 GB RAM und der Flashspeicher verdoppelt sich auf 128 GB. Das 5G-Modem wird mit 50 Euro extra berechnet.