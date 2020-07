Wie versprochen hat Apple die Public Betas von iOS sowie iPadOS 14 freigegeben. Damit kommen nun auch nicht-registrierte Entwickler in den Genuss einer Vorab-Version des kommenden Systems. Für die Anmeldung zum Beta-Test ist nur die eigene Apple-ID erforderlich.

Mit den Public-Betas erhofft sich Apple zusätzliches Feedback zu Problemen und Wünsche zu neuen Funktionen. Erfahrungsgemäß nutzt tatsächlich eine breite Masse die Betas auf ihren Geräten – entgegen der Empfehlung die Beta-Software auf Produktivgeräten einzusetzen. Sofern vorhanden sollte die Software auf einem Zweitgerät installiert und getestet werden. Zusätzlich empfiehlt sich die Erstellung eines komplettes iTunes-Backups, da iCloud-Backups zwar funktionieren – aber im Downgrade-Fall nicht mit alten Versionen kompatibel sind.

Diverse Apps funktionieren nicht

Beta-Tester sollten zudem nicht vergessen, dass diverse Apps ihren Dienst versagen. So funktionieren TAN-Apps diverser Banken nicht und erkennen die Beta-Version als Jailbreak-Version an und versagen somit den Dienst. Ebenfalls funktioniert in iOS 14 die Corona-Warnapp nicht, was am fehlenden Apple Exposure-Notification-Framework liegt.

